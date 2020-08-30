В августе почти в 3 раза выросло число мошеннических сайтов по продаже авиабилетов

08:54, 31 августа 2020, ПАИ

Почти в три раза увеличилось количество фишинговых мошеннических сайтов по продаже авиабилетов. Об этом 30 августа сообщили «Известия».

«В конце июля таких ресурсов было три десятка, в середине августа — уже около сотни. Большая их часть нацелена именно на продажу авиабилетов, но столкнуться с мошенничеством сейчас можно во всем, что касается путешествий», — рассказал руководитель направления антиконтрафакта департамента интеллектуальной защиты Group-IB Яков Кравцов.

«Лаборатория Касперского» за лето выявила более 130 русскоязычных фейковых ресурсов с предложением купить билеты. В частности, у сайта Tutu.ru за три месяца появилось семь мошеннических сайтов-двойников, которые публиковали в социальных сетях объявления о скидках на билеты до 40%.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, в Group-IB порекомендовали покупать билеты только на официальных сайтах, проверяя доменное имя ресурса.