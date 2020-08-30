Mercedes-Benz горел в Опочецком районе

10:24, 31 августа 2020, ПАИ

В деревне Пашкино Опочецкого района горел автомобиль Mercedes-Benz V250 d, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар случился 30 августа в 13:04. В автомобиле огнём повреждён моторный отсек на площади один квадратный метр. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и шесть человек. Причина возгорания – короткое замыкание электрооборудования в моторном отсеке.

В тот же день в 4:52 из-за неисправности печного оборудования сгорела баня в деревне Гнидино Островского района. А в 15:45 в деревне Быстроникольское Псковского района выгорела изнутри баня, огнём повреждена кровля. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети в бане.