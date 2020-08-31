В рассмотрении дела об убийстве пса Пифа снова отказано

14:02, 31 августа 2020, ПАИ

Галина Паскевич опубликовала в своем инстаграме новый пост, в котором сообщает, что «получила отписку» от межрайонной прокуратуры. На фото постановление об отказе в удовлетворении жалобы.

Галина борется за справедливость в рассмотрении дела об убийстве своей собаки Пифа. Ранее полиция Невеля уже отказывала в рассмотрении дела, ссылаясь на отсутствие состава преступления, так как умысел гражданина Терещенкова был направлен на причинение гибели животному, чтобы своими действиями отомстить гражданке Паскевич за гибель его кошки. Подробности можно почитать в материале ПАИ.

После того как губернатор Псковской области Михаил Ведерников дважды прокомментировал ситуацию в своих еженедельных обращениях и пообещал лично все проконтролировать, дело не получило никакого развития. Невельская межрайоная прокуратура все так же пишет, что жалоба рассмотрена, признана необоснованной и в ее удовлетворении отказано.

Подписчики Галины активно следят за развитием событий, возмущаются и отмечают в комментариях всех, кто может хоть как-то повлиять на исход событий и привлечь жестокого соседа к ответственности.

Кроме того, история вышла на федеральный уровень: об убийстве Пифа написали РИА Новости.