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Общество

Убийство собаки в Невельском районе будут расследовать

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram, прокомментировал случай с жестоким убийством пса Пифа в Невельском районе.

«Как я и обещал, мы переговорили с прокурором Псковской области, с исполняющим обязанности начальника УВД. Вопрос остаётся на контроле, ходатайство о прекращении уголовного дела прокуратурой отклонено», – отметил Михаил Ведерников.

Он уточнил, что в настоящий момент прокуратура, управление внутренних дел по Псковской области проводят сбор необходимых сведений и информации для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

«Сегодня поступали комментарии от вас, что некий майор полиции ходит и опрашивает возможных свидетелей и говорит о том, что дело будет прекращено, до суда не дойдёт и так далее. Это личное мнение этого майора. С данными сотрудниками будет проведена соответствующая беседа. Поэтому я прошу предоставить всю имеющуюся у вас информацию для того, чтобы можно было принимать решения о возбуждении уголовного дела и, соответственно, принять решение, по какой статье это будет сделано», – заключил Михаил Ведерников.

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