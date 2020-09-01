Публичные кипрские компании смогут платить втрое меньше налогов с дивидендов

08:42, 01 сентября 2020, ПАИ

В России некоторым категориям плательщиков разрешат перечислять налоги по дивидендам и процентам на Кипр по пониженным ставкам. Это следует из нового соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с республикой, сообщает газета «Известия».

В число таких компаний войдут резиденты Кипра, которые вышли на биржу через островную юрисдикцию. Чтобы платить не более 5% по дивидендам и процентам по займам, им нужно владеть в российском предприятии 15% капитала более года. Кроме этого, доля акций в свободном обращении таких компаний должна быть не ниже 15%.

Теоретически воспользоваться льготой смогут Тинькофф, QIWI, Глобал портс, Глобал транс, Русагро и Headhunter — в зависимости от интерпретации Минфином и налоговой отдельных пунктов документа.

Кроме них на послабления смогут претендовать правительства, центральные банки, страховые учреждения или пенсионные фонды. Освобождены от налогов будут также проценты по государственным и корпоративным облигациям при условии, что они котируются на бирже.