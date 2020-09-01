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Общество

«Бегущая книга» будет гоняться за псковскими студентами 1 сентября

1 сентября сотрудники Центральной городской библиотеки Пскова отправятся в забег от библиотеки на Конной к Псковскому государственному университету в рамках ежегодной всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской библиотеке.

Акция проходит в России дважды в год – весной и осенью – в виде интеллектуального забега для привлечения читательской аудитории. Весной 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 и введением на территории РФ режима самоизоляции было принято решение о переносе весеннего забега на сентябрь. Поэтому 1 сентября псковские библиотекари снова выйдут на улицу с эмблемой акции и будут на ходу проводить для студентов викторину с целью популяризации библиотек как инновационного пространства и места для познавательного досуга.

Те, кто правильно ответит на вопросы библиотечной викторины, получат приз: специальные подарочные сертификаты, которые позволят бесплатно скачать с одного из книжных агрегаторов любую понравившуюся книгу.

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