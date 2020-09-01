Роспотребнадзор рассказал о профилактике заболеваний в школе

10:46, 01 сентября 2020, ПАИ

Роспотребнадзор в первый учебный день опубликовали памятку о профилактике заболеваний в школе, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Правила профилактики опубликованы на сайте ведомства.

Памятка для детей состоит из 10 шагов:

«Перед выходом в школу проверь в портфеле наличие антисептических салфеток. Антисептические салфетки используй для обработки рук по приходе в школу, а также по мере необходимости. Протирай антисептической салфеткой рабочее место перед началом уроков, если пользуешься компьютерной техникой, протирай мышку и клавиатуру», — говорится в первом правиле.

Детям рекомендуют обратить внимание на выбор одежды (помнить про комфортное теплоощущение) и надевать сменную обувь. Специалисты напоминают, что детям в школах будут ежедневно измерять температуру.

На переменах школьникам советуют делать упражнения на расслабление мышц спины и шеи, гимнастку для глаз. По словам специалистов, гимнастика поможет сохранить высокую работоспособность и успешность в освоении знаний.

Специалисты напоминают также о том, что при чихании нужно прикрывать нос и рот одноразовыми салфетками или локтевым сгибом руки.

Кроме того, следует регулярно проветривать помещение, не забывать про физкультминутки во время урока, правильно питаться и регулярно мыть руки.

Новый учебный год в учебных заведения Псковской области начался в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Праздничные линейки проходят только в 1, 9 и 11-х классах. Классы будут заниматься в отдельных кабинетах. При малейшем признаке заболевания ребенок будет направляться к медикам.