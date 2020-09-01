Режим работы музейных объектов в Пскове изменился с 1 сентября

11:07, 01 сентября 2020, ПАИ

С 1 сентября в Пскове изменился режим работы музейных объектов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псково-Изборского музея-заповедника.

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00 (касса до 17:30). Выходные дни - понедельник и последний вторник месяца (санитарный день).

Собор открыт при отсутствии осадков. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8112) 56-73-02.

Власьевская башня работает со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00. Выходные дни - понедельник и вторник. Вход во Власьевскую башню - с территории Довмонтова города.

Информация по телефону 8 (8112) 72-45-74.

В музее-заповденике обращают внимание, что с 1 сентября по 30 апреля территория Псковского кремля будет открыта для посещения в общем порядке ежедневно с 8:00 до 21:00.

Варлаамовская башня работает ежедневно до 27 сентября с 11:00 до 18:00. Технический перерыв с 13:00 до 14:00. Информация по телефонам: 8 (8112) 29-22-59, 8 (8112) 29-22-58.