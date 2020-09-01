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Общество

Социальные карты внедряют в Псковской области

1 сентября запущен проект «Социальная карта жителя Псковской области», сообщили Псковскому агентству информации в администрации региона.

Социальная карта жителя Псковской области имеет важнейшее значение в рамках поддержки многодетных семей региона, отметил, комментируя запуск проекта, губернатор Михаил Ведерников. Партнером администрации Псковской области в реализации проекта стал Сбербанк.

«Социальная карта - многоступенчатый проект, в создание и развитие которого были вовлечены десятки людей. Это фактически прямая материальная помощь, которую можно использовать для покупки наиболее востребованных и актуальных товаров. Очень рад, что Сбербанк поддержал нашу инициативу. Совместными усилиями мы создали удобный платежный инструмент, у которого, безусловно, большой потенциал», - заметил глава региона.

Продукт создан на базе национальной платежной системы «Мир», предназначен для льготной категории граждан и объединит в себе несколько важных функций: платежную и с 1 октября транспортную.

Управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко отметила, что этот проект — один из приоритетных для банка. «Совместно с администрацией региона мы провели большую подготовительную работу, и в результате появился новый многофункциональный помощник для льготников. Мы планируем развивать проект. Так, до конца этого года у карты появится ещё одна опция — начисление выплат по социальному пособию граждан», — подчеркнула Анна Тарасенко.

Сразу после получения карты жители региона смогут использовать ее как банковскую: совершать по ней платежные операции, снимать наличные, получать пенсии и т. д. Чтобы использовать ее в качестве льготного проездного билета, владельцу нужно обратиться после 20 сентября в МФЦ с паспортом и документом, дающим ему право на льготу, для единоразовой активации сервиса. Пополнять проездной можно через любые каналы Сбербанка.

У кого уже есть карты «Мир», оформлять новую не придется, можно сразу обращаться в МФЦ с действующей картой. Обслуживание, выпуск и перевыпуск социальной карты жителя Псковской области бесплатные.

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