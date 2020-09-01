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Общество

Дмитрий Медведев: Педагоги помогают получать знания и добиваться первых в жизни успехов

Пусть День знаний будет наполнен счастливыми улыбками и радостью новых встреч. С таким пожеланием к учащимся и педагогам обратился председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в соцсети, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

«1 сентября – особый день. Он немного грустный – потому что закончилось лето. А с другой стороны, в этот день оживают школьные классы и учебные аудитории, а взрослые вспоминают то время, когда сами были учениками или студентами. Сегодня многие из вас впервые переступят порог класса, колледжа или университета. Впереди – интересные уроки и занятия, новые друзья. А для первоклашек – встреча с первой учительницей», – сказал Дмитрий Медведев.

В своем видеообращении председатель партии высказал «самые теплые слова благодарности» педагогам. «За то, что вы не только помогаете получать знания, но и верить в собственные силы, добиваться первых в жизни успехов. Вы личным примером показываете, как много значат взаимное внимание, уважение и справедливость», – отметил он.

В заключение председатель партии пожелал всем учащимся и педагогам «интересных занятий, отличных оценок и, конечно, хорошего настроения». «Пусть учебный год станет успешным для каждого из вас. А сегодняшний день будет наполнен счастливыми улыбками и радостью новых встреч. С Днем знаний», – резюмировал Дмитрий Медведев.

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