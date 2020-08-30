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Политика

Путин назвал большим событием возвращение системы образования к привычной работе


 

Президент России Владимир Путин назвал большим событием и большой радостью возвращение системы образования к привычной работе. Такое заявление он сделал во вторник во время Всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Сейчас школа, вся система образования возвращаются к привычной работе, звонкам, переменам, живому, непосредственному общению учеников и друг с другом, и с преподавателями, учителями. Такое возвращение, безусловно, для всех – это большое событие и большая радость», - сказал глава государства.

Российский лидер напомнил, что некоторые ограничения всё ещё необходимо соблюдать.

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