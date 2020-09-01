Елена Полонская: 1 сентября – начало нового пути в мир свершений, успехов и смелых экспериментов

12:35, 01 сентября 2020, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская поздравила жителей города с Днём знаний, который отмечается сегодня, 1 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Елена Полонская отметила, что каждый год 1 сентября – это начало нового пути в мир свершений, успехов и смелых экспериментов. «Прошедший учебный год был не простым для всех: учителей, учеников, родителей, но все с достоинством приняли вызов, брошенный нам самой жизнью, и смогли успешно его завершить», – подчеркнула она.

Глава города пожелала всем, чтобы дальнейшее обучение проходило всегда только в реальном режиме, чтобы дети побеждали в олимпиадах, конкурсах, спортивных состязаниях. Старшеклассникам она пожелала успешно сдать государственные экзамены и осуществить свои мечты. Первоклассникам – сохранять детское любопытство как можно дольше, чтобы оно перешло в живой интерес к знаниям.

«Уважаемые педагоги! Выражаю вам искреннюю признательность за ваш труд, за вашу преданность делу, за вашу готовность работать с детьми, не считаясь с личным временем, за то, что совершенствуете свое профессиональное мастерство и с интересом овладеваете новыми учебными методиками», – отметила глава города.

«От всей души желаю профессиональных успехов, неиссякаемого энтузиазма, вдохновения, здоровья, благополучия и благодарных учеников! С праздником вас – и в добрый путь!» – заключила Елена Полонская.