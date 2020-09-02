Малькевич о протестах в Белоруссии: У людей нет времени проверять фейки

10:19, 02 сентября 2020, ПАИ

«Во время протестов в Белоруссии было очень много фейков. Когда человек каждую минуту что-то получает в Telegram, у него просто нет времени всё это проверять. Отсюда и берутся фейки, вбросы, которые толкают людей по протестному пути», - уверен первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Об этом он заявил в эфире ПАИ-live.

«Понятно, что люди выходят на протесты, потому что, действительно, существует проблема. К счастью, ни одна из сторон не готова проливать кровь. Это хорошо, но есть структуры, которым это необходимо. И вот это самое страшное, когда есть люди, которым нужно, чтобы эта кровь полилась. Они ни перед чем не остановятся», - отметил Александр Малькевич.

Он также добавил, что наблюдает «огромное количество просчетов команды президента Белоруссии» и «кучу провалов».