Малькевич в эфире ПАИ-live: Власти в Белоруссии проспали Telegram и соцсети

10:26, 02 сентября 2020, ПАИ

«Власти в Белоруссии проспали Telegram и соцсети», - заявил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в эфире ПАИ-live 2 сентября.

«В целом мы видим искусственную, манипулятивную революцию в Сети. При этом государственные телеканалы Беларуси вообще не ориентируются в реальности», - считает Александр Малькевич.

К тому же белорусские власти заигрывали с НКО, которые финансировались Западом. «Они играли в такой белорусский национализм и вот теперь пожинают плоды, - отметил Малькевич. - В России проблема в том, что большое количество «спящих» в стране. Огромное количество НКО, которые получают финансирование из-за рубежа, Великобритании, Украины! Страна большая, за всем не уследишь. Огоньки тлеют во многих местах. Самое поганое, что потом по сигналу это запалят в единое время».



