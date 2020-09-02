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Общество

Алименты на содержание дочери отказывается платить жительница Струг Красных

Алименты на содержание дочери отказывается платить жительница Струг Красных, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В результате судебные приставы ОСП Стругокрасненского и Плюсского районов возбудили уголовное дело по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» в отношении должницы по алиментам. Женщина накопила алиментный долг в размере 138 тысяч рублей.

Продолжительное время должница находилась в розыске. Ее нашли и доставили в отделение судебных приставов. Ранее должница была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату денежных средств на содержание ребёнка. За совершенное правонарушение мировой судья назначил ей 10 суток административного ареста.

В связи с тем, что от выполнения родительских обязанностей женщина продолжила уклоняться, было возбуждено уголовное дело. Теперь стружанке грозят исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

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