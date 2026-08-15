Степан Сеновал наступил по народному календарю

10:23, 15 августа 2026, ПАИ

Память святого Стефана чтит православная церковь сегодня, 15 августа. На Руси святого Стефана (Степана) прозвали Сеновалом, потому что в это время заканчивали сенокосные работы, сообщается на портале calend.ru.

В этот день всей семьёй собирали цветы и травы, из которых плели Степанов венок. Его приносили в избу и вешали в красном углу. Если в доме кто-то болел, от него отрывали пучок и заваривали, чтобы отогнать недуги.

На Степана особо обхаживали лошадей, поили их «через серебро». Для этого, искупав коня, приводили его к лесному ключу, бросали в воду мелкую серебряную монету, а потом поили животное из шапки, куда тоже клали денежку.

Степанов день и несколько следующих дней считались указателями сентября: каковы будут они, таков будет и первый месяц осени.