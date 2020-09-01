20 тонн белорусского картофеля не пропустили через границу

14:49, 02 сентября 2020, ПАИ

20 тонн белорусского картофеля не пропустили через границу с Россией из-за отсутствия маркировки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Картофель везли из Минской области Белоруссии в Петрозаводск (Карелия).

В ходе проверки инспекторы управления Россельхознадзора в Псковской области обнаружили, что на продукции нет части маркировки, которая содержит информацию о названии и адресе предприятия-производителя. Без этой информации нельзя удостовериться в безопасности и карантинном фитосанитарном состоянии картофеля.