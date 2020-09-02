«Единая Россия» начала проверять обеспечение младших школьников горячим питанием в регионах

15:31, 02 сентября 2020, ПАИ

В проверках будут участвовать депутаты партии всех уровней — от сельских поселений до Федерального Собрания, аппарат региональных и местных отделений «Единой России», активисты «Молодой Гвардии», представители региональных органов власти и родители, рассказала координатор партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Родители школьников сами охотно включаются в такой контроль, потому что им небезразлично, в каких условиях учатся их дети. К примеру, в августе партия проводила во всех регионах страны «Родительскую приёмку» школ. В этой акции приняли участие более 10 тысяч родителей учащихся. Они смогли лично оценить качество выполненных ремонтных работ, оснащенность учебных классов и лабораторий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, благоустройство школьных территорий — все то, что в процессе обучения может повлиять на здоровье и успеваемость детей», - пояснила Алена Аршинова.

В ходе сентябрьского мониторинга будут учитывать жалобы родителей и детей, а также сообщения в открытых источниках.

«У нас внутри партпроекта «Новая школа» действует чат в мессенджере, где все региональные координаторы страны находятся на постоянной связи, и мы оперативно обмениваемся информацией, в том числе поступающими из различных источников информации сигналами о возникающих проблемах. В большинстве случаев нам удаётся устранять недостатки в регионах оперативно, своими силами. Если проблема оказывается системной, требующей решения на федеральном уровне, мы ее решаем совместно с профильными органами власти, как правило, с Минпросвещения России и Рособрнадзором, а при необходимости и с правительством РФ», - подчеркнула Алена Аршинова.

В Псковской области организации горячего питания младших школьников уделено особое внимание.

«Некоторые проблемы есть в районах, не во всех. К примеру, в Подборовской школе в Гдовском районе нет школьной столовой, но в ближайшее время вопрос будет решен. Рядом со зданием школы есть пустующие помещения, где можно разместить столовую, и горячее питание для младших школьников будет организовано. Я полностью уверен, что вопросы будут решены и недоработки устранены. Также что касается качества питания школьников - его всегда проверяли родительские комитеты, теперь к ним присоединятся представители депутатского корпуса «Единой России», - отметил региональный координатор партпроекта «Новая школа» Владимир Яников.