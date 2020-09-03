Проездные до Пскова вводят Российские железные дороги
РЖД вводят дорожную карту «Деловой проездной» на нескольких маршрутах «Ласточек», сообщает пресс-служба компании. Среди них Псков — Великий Новгород — Петрозаводск.
Стоимость проездного зависит от количества поездок (24 или 48), класса обслуживания (бизнес, комфорт, эконом, базовый) и срока действия (90 или 180 суток).
Использование проездного позволит экономить до половины стоимости билета. Кроме того, можно оформить возврат билетов без дополнительных сборов.