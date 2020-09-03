Кубок по киберспорту для школьников предложено учредить в России

09:53, 03 сентября 2020, ПАИ

В России может появиться кубок по киберспорту для школьников. Письмо с такой идеей направил депутат Госдумы Василий Власов министру спорта Олегу Матыцину, сообщает РИА Новости.

«Во исполнение указания президента со своей стороны считаю необходимым учреждение Кубка по киберспорту среди учащихся среднеобразовательных учебных заведений», говорится в письме Власова.

Депутат полагает, что соревнования такого рода окажут помощь детям с неординарными способностями в становлении их как профессионалов в будущем, позволят выйти им на международный уровень.

Также Власов уже начал заниматься привлечением в команду специалистов. Известный YouTube-блогер Илья Давыдов присоединился к реализации данного плана, целью которого является развития направления киберспорта в России.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что «не против введения в школах соревнований по киберспорту» и считает, что «это запрещать не нужно, лучше поставить все на правильные рельсы».