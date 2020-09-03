Почти полкилограмма конопли изъяли оперативники у жителя Великих Лук

11:03, 03 сентября 2020, ПАИ

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки задержан 42-летний местный житель, который подозревается в хранении наркотиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД Росии по Псковской области.

При задержании в ходе личного досмотра оперативники изъяли у мужчины более 6 граммов марихуаны. А когда стражи порядка обследовали приусадебный участок гражданина и его надворные постройки, обнаружили в сарае великолучанина еще почти полкилограмма конопли.

На вопрос, с какой целью злоумышленник хранил наркотики, мужчина ответил: «Для себя».

Подозреваемый дал признательные показания. В настоящее время в отношении него следственным отделом городского ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 228 УК РФ. Максимальный размер наказания, предусмотренный за это преступление, составляет 10 лет лишения свободы.