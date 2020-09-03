Ураган рекордной силы ломает деревья и срывает крыши во Владивостоке

12:39, 03 сентября 2020, ПАИ

На Владивосток обрушился ураган рекордной силы. Он стал причиной серьезных повреждений в городе, сообщает РИА «Новости».

По данным Гидрометцентра, ураган рекордной силы вызван во Владивостоке тайфуном «Майсак». Порывы ветра достигают 43 метров в секунду.

По словам метеорологов, такое тут было только в 1931 и 1969 годах. Сейчас в Приморье объявлено штормовое предупреждение, основной удар стихии придётся на южные и западные районы края. Занятия в школах на юге края отменены, закрыто движение по Русскому и Золотому мостам. Без света остались около 43 тысяч человек.

Из-за стихии во Владивостоке оказалось повалено более 120 деревьев. Поступают сообщения об оборванных проводах, рухнувших строительных лесах и рекламных конструкциях.

По данным издания VL.ru, на Золотом мосту контейнер с фуры упал на проезжающий рядом автомобиль. Кроме того, в одной из бухт док оторвался и врезался в корабли.

По словам очевидцев, уже есть первые пострадавшие от урагана. Так, во время обрушения части кровли серьезно пострадал мужчина.