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Общество

Ураган рекордной силы ломает деревья и срывает крыши во Владивостоке

Фото: vl.ru.

На Владивосток обрушился ураган рекордной силы. Он стал причиной серьезных повреждений в городе, сообщает РИА «Новости».

По данным Гидрометцентра, ураган рекордной силы вызван во Владивостоке тайфуном «Майсак». Порывы ветра достигают 43 метров в секунду.

По словам метеорологов, такое тут было только в 1931 и 1969 годах. Сейчас в Приморье объявлено штормовое предупреждение, основной удар стихии придётся на южные и западные районы края. Занятия в школах на юге края отменены, закрыто движение по Русскому и Золотому мостам. Без света остались около 43 тысяч человек.

Из-за стихии во Владивостоке оказалось повалено более 120 деревьев. Поступают сообщения об оборванных проводах, рухнувших строительных лесах и рекламных конструкциях.

По данным издания VL.ru, на Золотом мосту контейнер с фуры упал на проезжающий рядом автомобиль. Кроме того, в одной из бухт док оторвался и врезался в корабли.

Фото: vl.ru.

По словам очевидцев, уже есть первые пострадавшие от урагана. Так, во время обрушения части кровли серьезно пострадал мужчина.

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