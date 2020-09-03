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Культура

Пушкин проснулся — Андрей Пронин в эфире ПАИ-live о грядущем театральном фестивале

20 сентября в Пскове стартует Пушкинский театральный фестиваль. В преддверии этого важного для региона культурного события в эфире ПАИ-live мы поговорили с арт-директором Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Андреем Прониным.

Он рассказал, как версталась программа фестиваля и вокруг какого смыслового стержня она построена, на что стоит обратить внимание псковским театралам и какие ограничения, связанные с коронавирусом, будут распространяться на зрителей спектаклей.

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