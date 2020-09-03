Пушкин проснулся — Андрей Пронин в эфире ПАИ-live о грядущем театральном фестивале

15:18, 03 сентября 2020, ПАИ

20 сентября в Пскове стартует Пушкинский театральный фестиваль. В преддверии этого важного для региона культурного события в эфире ПАИ-live мы поговорили с арт-директором Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Андреем Прониным.

Он рассказал, как версталась программа фестиваля и вокруг какого смыслового стержня она построена, на что стоит обратить внимание псковским театралам и какие ограничения, связанные с коронавирусом, будут распространяться на зрителей спектаклей.