Три человека погибли на дорогах Псковской области за семь дней

09:23, 04 сентября 2020, ПАИ

С 27 августа по 2 сентября пожарные и спасательные подразделения Псковской области 20 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погибли 3 человека, 17 – пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В двух случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешеходов.

За указанный период деблокирован один погибший. Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего его передали медицинским работникам, один раз осуществлялась ликвидация вторичных факторов.