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Общество

Три человека погибли на дорогах Псковской области за семь дней

С 27 августа по 2 сентября пожарные и спасательные подразделения Псковской области 20 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погибли 3 человека, 17 – пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В двух случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешеходов.

За указанный период деблокирован один погибший. Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего его передали медицинским работникам, один раз осуществлялась ликвидация вторичных факторов.

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