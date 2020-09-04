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ФСБ пресекла убийства, готовящиеся в учебных заведениях

ФСБ России задержала 13 человек, готовивших атаки на учебные заведения, людные места в ряде регионов с целью совершения массовых убийств, сообщают РИА Новости.

Задержанные собирались совершить массовые убийства в учебных заведениях, зданиях силовых структур, а также в любых многолюдных местах.

Доказательства их намерений подтверждаются записями в их дневниках и электронных ресурсах. Там были найдены инструкции по изготовке зажигательных и взрывных устройств, планы и схемы нападений, четыре готовых самодельных бомбы с поражающими элементами, компоненты для их сборки, хранящееся с нарушениями охотничье, травматическое и холодное оружие.

Одну из подготовленных атак они собирались произвести 1 сентября. «Пойду на линейку в школе и там бомбану... 100 хочу убить», — такую информацию извлекли из найденной переписки.

Какими мотивами руководствовались преступники, ФСБ не сообщает. Возраст их даже остается засекреченным.

В 2020 году силовиками уже были предотвращены вооруженные нападения на учебные заведения — в Костроме, Снежинске, Саратове, Керчи, на Сахалине, в Красноярске, Тюменской области и Волгограде. Каждому из задержанных было не больше 20 лет.

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