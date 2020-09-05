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Движение поезда по маршруту «Псков – Великие Луки» продлили на два месяца

Движение поезда по маршруту «Псков – Великие Луки» продлили на два месяца. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников напомнил, что поезд по маршруту «Псков – Великие Луки» был запущен в тестовом режиме. «Маршрут два месяца показывает слабую загруженность. Проект сложный, важный, не дешёвый, поэтому я принял решение продлить движение поезда ещё на два месяца», – сказал губернатор.

Также глава региона обратился к тем, кто пользуется этим маршрутом. «Нужен ли этот маршрут до Великих Лук? Как его сделать более удобным? Возможно, есть смысл сократить какие-то остановки для того, чтобы поезд шёл быстрее, а какие-то добавить», – отметил Михаил Ведерников.

«Мы готовы идти навстречу жителям, выделять, в случае необходимости, дополнительные средства из бюджета области, чтобы содержать, в том числе убыточные, но востребованные для жителей региона маршруты. Но для этого этими маршрутами должны пользоваться», – заключил губернатор.

Отметим, что торжественный запуск рейса «Псков – Великие Луки» состоялся 17 июля. 

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