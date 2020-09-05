Российские дороги и шоферы-фронтовики

18:45, 05 сентября 2020, ПАИ

Автор Псковского агентства информации Николай Бесклевный продолжает путешествие на юг по дорогам России и делится своими путевыми заметками.

Смоленская, брянская и орловская дороги – дороги особенные. Именно здесь в этих краях во время Великой Отечественной войны проходили ожесточенные кровопролитные сражения. Вдоль всего маршрута расположены сотни обелисков, памятников и несколько потрясающих мемориальных комплексов, посвященных памяти тех суровых лет. В Брянской области их особенно много.

За Брянском, как только объездная дорога выходит на трассу Брянск-Орел, мы сразу оказываемся у монументального комплекса памятников шоферам-фронтовикам. Мимо не проедешь – комплекс раскинулся и слева, и справа рядом с дорогой.

С одной стороны на высоких постаментах из красного мрамора установлены две легендарные «полуторки» ГАЗ-АА. А с другой – поклонный крест и большой памятник воину-водителю, стоящему на подножке и управляющему одной рукой горящим автомобилем. Мемориал так устроен, что и сама дорога является его частью, а проезжающие водители становятся непосредственными участниками непрерывающегося ни днем, ни ночью церемониала памяти.

Когда я первый раз семь лет назад остановился здесь, что бы осмотреть памятник, то не сразу придал значение то и дело раздающимся сигналам проезжающих автомобилей. Но когда я зашел на стилизованную шоферскую поляну, являющуюся продолжением мемориала, окруженную высоким сосновым лесом, то здесь от каждого автомобильного гудка у меня мурашки по спине побежали, пробирало до пяток.

С поляны шум автомобильных моторов слышен не был, как не видны были и сами автомобили, а звук клаксонов доносился словно из под земли – глухо, печально и в то же время торжественно. Второй раз меня пронзило током, когда я через полчаса тронулся со стоянки мемориала и впервые сам нажал на гудок. Это были незабываемые и непередаваемые ощущения.

И теперь, каждый раз, проезжая мимо этого памятника воинам-водителям, я жму на сигнал. И вспоминаю своего деда, фронтовика и водителя, Рябова Алексея Евстафьевича. Почти всю войну он крутил баранки таких же полуторок, какие стоят здесь на почетном месте, был ранен. За военные годы он сменил шесть или семь автомобилей по разным причинам. Не любил он о войне рассказывать, рано ушел из жизни, да и я мал был, что бы приставать к нему с серьезными вопросами. Получается, что этот памятник и моему деду. Очень сильное место.

Этот мемориал посвящен не только фронтовикам-водителям, но и заслуженная дань памяти и уважения к трудягам-автомобилям тех грозных лет. Миллионы тонн военных грузов было перевезено с их помощью. Грузовики ГАЗ-АА, ГАЗ-ММ выпускались с 1932 по 1949 год на горьковском ГАЗе, на московском автозаводе КИМ и на Ростовском автосборочном заводе. Также «полуторки» выпускались и на ульяновском заводе УльЗиС с 1947 по 1956 год. В годы войны, из за недостатка тонкой листовой стали и некоторых комплектующих, грузовики изготавливались в упрощенном варианте – двери отсутствовали, их заменили брезентовые сворачиваемые загородки, вместо двух фар – одна на капоте или крыше кабины, тормоза – только на задних колесах. К прежней комплектации советские автомобилестроители вернулись лишь к концу 1944 года. За годы войны 1941-1945 годов было изготовлено 138500 «полуторок», а всего - 985000 штук.

Без самоотверженного труда водителей-фронтовиков, без многотысячного отряда «газиков-полуторок» великая Победа была бы невозможной.