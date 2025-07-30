ЦИК России усовершенствовала систему подачи заявлений на голосование на дому

13:12, 30 июля 2025, ПАИ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России внедрила новые правила подачи заявлений о голосовании на дому через портал «Госуслуги». Изменения начнут действовать на выборах в единый день голосования 2025 года, сообщается в Telegram-канале ЦИК России.

Обновлённая система предусматривает несколько нововведений. Во-первых, теперь сведения о поданном заявлении будут передаваться в режиме онлайн непосредственно в личный кабинет УИК. Одновременно для контроля эти сведения будут переданы в личные кабинеты вышестоящих ТИК и ИКСРФ. Это дополнительный источник информации, который используется наряду с ГАС «Выборы».

Во-вторых, избиратель будет получать дополнительную обратную связь о статусе заявления. Также теперь есть возможность указать дополнительные сведения. Например, номер подъезда, квартиры, этажа.

«Проектом предусмотрено продление срока подачи заявления на два дня. Теперь заявление может быть подано не позднее 00:00 по московскому времени за один день до (первого дня) голосования. Ранее – не позднее чем за три дня. Процесс подачи заявлений для голосования на дому стал более доступным и удобным для избирателей», – отметил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Напомним, в 2024 году на выборах президента России и в единый день голосования заявления через «Госуслуги» подали 24,9 тысячи избирателей.

Напомним, что на территории региона в сентябре 2025 года будет 13 избирательных кампаний, из них 11 пройдут во вновь образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные Собрания депутатов.

Голосование в Псковской области пройдёт в трёхдневном формате – с 12 по 14 сентября 2025 года. Для удобства жителей предусмотрена возможность дистанционного электронного голосования.