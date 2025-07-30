Госавтоинспекция разъяснила новые правила дорожного движения

13:16, 30 июля 2025, ПАИ

Изменения в новой редакции правил дорожного движения разъяснили псковичам в УМВД России по Псковской области.

Нововведения, вступившие в силу 26 июля, касаются действий водителей при приближении спецтранспорта. Ранее ПДД просто предписывали уступать дорогу, а теперь весь механизм прописан более детально.

Проезд по полосе, по которой приближается автомобиль с включёнными проблесковым маяком и сиреной, предписано освобождать. Для этого необходимо перестроиться в соседний ряд либо съехать на обочину. Водителям запрещено обгонять спецтранспорт, а также опережать его или двигаться параллельно по соседней полосе на той же скорости. Также запрещается создавать любые помехи движению.

Кроме того, уступать дорогу необходимо всем автомобилям оперативных служб и машинам со спецсигналами, а также транспорту, который они сопровождают в составе колонны.