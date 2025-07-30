Госавтоинспекция разъяснила новые правила дорожного движения
Изменения в новой редакции правил дорожного движения разъяснили псковичам в УМВД России по Псковской области.
Нововведения, вступившие в силу 26 июля, касаются действий водителей при приближении спецтранспорта. Ранее ПДД просто предписывали уступать дорогу, а теперь весь механизм прописан более детально.
Проезд по полосе, по которой приближается автомобиль с включёнными проблесковым маяком и сиреной, предписано освобождать. Для этого необходимо перестроиться в соседний ряд либо съехать на обочину. Водителям запрещено обгонять спецтранспорт, а также опережать его или двигаться параллельно по соседней полосе на той же скорости. Также запрещается создавать любые помехи движению.
Кроме того, уступать дорогу необходимо всем автомобилям оперативных служб и машинам со спецсигналами, а также транспорту, который они сопровождают в составе колонны.