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Общество

Пункт выдачи благотворительной помощи работает в Опочке

Пункт выдачи благотворительной помощи работает в Опочке в рамках проекта «Территория добра». Об этом ПАИ сообщила руководитель проекта.

Фото предоставила руководитель проекта «Территория добра»

Автором инициативы выступила координатор программ Псковского областного отделения Российского детского фонда, руководитель проекта «Территория добра» Кристина Елецкая.

За время реализации проекта в Опочке был создан и оборудован пункт выдачи благотворительной помощи. Он работает два раза в неделю – по вторникам и пятницам с 09:30 до 15:30. Помощь получают малообеспеченные семьи с детьми и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.

В помещении сделали ремонт и поставили необходимое оборудование. Для быстрого оповещения создали информационную группу в соцсети «ВКонтакте». Также для детей проводят развлекательные мероприятия.

За год работы проекта помощь получили около 670 человек.

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