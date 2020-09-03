Псковский велоспортсмен завоевал Кубок России
Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области Даниил Баланев завоевал Кубок России по по велосипедному спорту-шоссе в гонке критериум на дистанции 58,8 км.
На соревнованиях Баланев представлял интересы Псковской области и Санкт-Петербурга. Кольцевая гонка критериум проходила в Ижевске 1-3 сентября.
Даниил Баланев набрал 35 очков и с преимуществом в пять очков завоевал «золото».
Даниила Баланева и его наставника Александра Филиппова с победой поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.