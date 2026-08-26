Центр подготовки велосипедистов в Великих Луках закрыт для посещения из-за обработки от клещей
Центр подготовки велосипедистов в Великих Луках закрыт для посетителей сегодня, 26 августа, с 13:00 до 17:00 в связи с проведением акарицидной обработки территории. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.
Доступ на территорию ограничен на время проведения профилактических мероприятий. Организаторы принесли извинения за временные неудобства.
Акарицидная обработка – это комплекс профилактических мероприятий по уничтожению клещей с помощью специальных химических препаратов (акарицидов).
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