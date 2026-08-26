Великолукский боец Шамилов допустил, что когда-нибудь захочет перейти в UFC

12:27, 26 августа 2026, ПАИ

Великолукский боец смешанных единоборств Руслан Шамилов, выступающий в лиге Absolute Championship Akhmat (ACA), допустил, что в будущем он захочет перейти в Ultimate Fighting Championship (UFC). Об этом великолучанин сказал в интервью изданию «Чемпионат».

«В целом всякое может быть. Возможно, когда-то тоже захочу перейти, – отметил боец. – Но я скажу так: когда я мечтал о том, чтобы попасть в UFC, не было такого промоушена, как АСА. А сейчас здесь такое развитие, что если ты забираешь пояс, то уже делаешь себе имя на дальнейшую жизнь. Можно заработать и развиться в медийном плане. Поэтому в голове у меня АСА, а дальше будет видно».

Руслан Шамилов заметил, что разница между бойцами UFC и ACA небольшая. «Ну а в медийном поле у UFC пока конкурентов нет. Это как НБА в баскетболе или НХЛ в хоккее», – добавил великолукский боец.

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