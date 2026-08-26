В Псковской области усиливают подготовку спортивных кадров

21:14, 26 августа 2026, ПАИ

В регионе продолжается системная работа по повышению квалификации тренерского и педагогического состава в спортивной сфере, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Так, в прошлом году обучение по программе «Адаптивная физическая культура» прошли 47 специалистов – сейчас они применяют полученные знания на практике. Кроме того, на закупку спортивного оборудования для людей с ограниченными возможностями здоровья было направлено 21 миллионов рублей. В том числе средства пошли на оснащение специализированного зала на улице Ротной в Пскове – там готовятся к соревнованиям ветераны спорта.

В текущем году работа по повышению профессионального уровня специалистов продолжается. Сейчас курс «Основы эффективной подготовки спортсменов» проходят 30 тренеров и преподавателей. Образовательную программу организовали министерство спорта Псковской области и инновационный центр Олимпийского комитета России «Рекордика».

Лекции читает заслуженный тренер СССР и РСФСР, наставник 15 олимпийских чемпионов и 24 чемпионов мира Александр Грушин.

«Современные методики тренировок и инновационные подходы к обучению позволят усилить подготовку спортсменов, внедрять передовые технологии в тренировочный процесс и добиваться новых побед», – подчеркнул Михаил Ведерников.