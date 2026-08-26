Псковский байдарочник вышел в финал всероссийских соревнований

17:21, 26 августа 2026, ПАИ

Воспитанник псковской спортшколы «Ника» Илья Пайст вышел в финал всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ среди юношей до 15 лет в Казани. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Пайст стал финалистом в заездах одиночек на байдарках на дистанции 1000 метров. Он занял первое место в предварительном заезде и проходное третье – в полуфинале.

Финал состоится завтра, 27 августа, и начнётся в 10:25. Пайст отправится на дистанцию по первой воде. Противостоять ему будут представители Тверской, Рязанской, Ростовской и Челябинской областей, а также Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

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