Движение и парковку из-за фестиваля «СапФест» ограничат в Великих Луках
Ограничения движения и парковки машин введут в Великих Луках 30 августа в связи с проведением молодёжного фестиваля «СапФест». Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
Движение будет прекращено с 11:00 до 19:00 на участке от пересечения улиц Крестьянской и Рабочей в сторону Вантового моста на остров Дятлинка, а также по левому берегу набережной реки Ловать от Вантового моста в сторону улицы Рабочей. Парковка и стоянка транспортных средств у городского пляжа будут запрещены с 10:00 до 19:00.
Для посетителей фестиваля определены два пункта пропуска: северо-западный вход (от улицы Рабочей) и северо-восточный вход (от набережной реки Ловать). К проносу на территорию запрещены оружие, колющие и режущие предметы, газовые баллончики. Организаторы также предупреждают, что распитие алкогольных напитков в общественных местах и появление в нетрезвом виде – это административное правонарушение.
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