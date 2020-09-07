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Депутат Псковской гордумы Ольга Федорова отмечает день рождения

7 сентября свой день рождения отмечает депутат Псковской городской Думы по округу №7 Ольга Федорова. Глава Пскова Елена Полонская и депутаты гордумы поздравляют коллегу с праздником и желают ей крепкого здоровья, оптимизма и жизнелюбия, успехов в депутатской и профессиональной деятельности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Ольга Федорова родилась 7 сентября 1961 года в Пскове. В 1983 году окончила государственный педагогический институт имени С. М. Кирова по специальности «русский язык и литература» с квалификацией учителя русского языка и литературы. С 1983 года работала учителем русского языка и литературы в Лисейской восьмилетней школе Печорского района Псковской области. С 1984 года была директором Лисейской школы. В 1985 году стала учителем русского языка и литературы Митковицкой восьмилетней школы Печорского района.

С 1986 по 1991 год - учитель русского языка и литературы средней школы № 10 города Пскова. С 1991 по 2006 год - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10». С 2006 - директор МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10».

С 2010 года — председатель Совета руководителей образовательных учреждений Пскова.

С 2012 - депутат Псковской городской Думы пятого созыва, член фракции «Единая Россия».

10 сентября 2017 года избрана депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва по одномандатному округу № 7.

Награждена Почетной грамотой главного управления общего и профессионального образования Псковской области (1997), нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» (2001), медалью «В память 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи» (2003), Почетной грамотой администрации города Пскова, Почетной грамотой Государственного управления образования Псковской области, дипломом «За содружество с профсоюзами» президиума Псковского областного совета профессиональных союзов» (2011).

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