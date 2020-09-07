Администрация Пскова напоминает о перекрытии улицы Спортивной

10:40, 07 сентября 2020, ПАИ

С 7 сентября до 17:00 9 сентября в Пскове в связи с проведением работ на инженерных сетях перекрыто движение автотранспорта по улице Спортивной, от улицы Кузнецкой до улицы Гражданской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок, а также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и заранее выбирать пути объезда.