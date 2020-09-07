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Компания марафонцев

Марафон «Псковжилстрой» стал не только спортивным состязанием, но и праздником бега, который в Пскове так давно ждали

Фото Андрея Степанова

Коронавирусные ограничения «закрыли» массовые соревнования почти на полгода. Долгие месяцы без спортивной движухи, одиночные тренировки… Тоска… Поэтому когда появилась новость, что всё — бежим, можно! - пульс за 120 подскочил у многих.

Фоторепортаж с марафона смотрите здесь

На марафон «Псковжилстрой» в Пскове засобирались бегуны из Эстонии, Белоруссии, городов России — Смоленска, Великого Новгорода, Казани, Мурманска, Санкт-Петербурга.

В компании «Псковжилстрой» марафон пестовали как любимое детище.

«Конечно, любимое. Мы тоже соскучились по большим соревнованиям, а марафон — это не только соревнования, это прежде всего атмосфера спортивного праздника», - говорит директор компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов.

Директор компании Псковжилстрой Владислав Абрамов. Фото Андрея Степанова

Мы шутим, что для компании-застройщика было бы логичным поддерживать и организовывать не марафон, а, например, забеги вверх по лестнице в многоэтажках — есть в мире и такие. Владислав Абрамов смеется: «Хорошо, проведем и такие соревнования!». «На самом деле, у нас много планов по поддержке спортивных состязаний, - уже серьезно говорит он. - У нас в компании любят и занимаются спортом. И на марафоне у «Псковжилстроя» тоже команда — двенадцать человек».

Гуру бега в Пскове, организатор марафона «Псковжилстрой» Александр Кузьмин говорит, что в этом году число участников дистанции могло стать рекордным. И тут ему трудно не поверить: информацией о псковском марафоне и возможности присоединиться к нему были забиты все спортивные и околоспортивные форумы.

«Этот год мог стать рекордным, однако из-за ситуации с коронавирусом Роспотребнадзор запретил участие детей в марафоне. Могло приехать намного больше людей из других городов, стран, но они по понятным причинам побоялись. Так, в этом году у нас пробежало 362 человека, а могло бы быть около 600!» - говорит Александр.

Фото Андрея Степанова

Марафон-2020 еще не закончился, а подготовка к следующему, в 2021 году, уже началась. «Мы планируем собрать 1000 участников!» - строит планы Александр Кузьмин.

«Это приятное сотрудничество. Они очень помогли. Качественная организация марафона, выделение бюджета в призовой фонд - все это мотивирует еще большее количество людей участвовать. Со всей России к нам приехали люди, некоторые по двое суток даже добирались», - рассказывает главный организатор о совместной работе с компанией «Псковжилстрой».

Псковский марафон действительно оказался праздником для его участников.

Ольга Лебедева. Фото Анастасии Диденко

«Мы в Пскове уже второй раз с мужем, бегаем здесь тоже второй раз. Приезжаем в гости к родственникам второй год и участвуем в вашем марафоне. Безумно нравится организация, старты, впечатления, стартовые пакеты. Организаторы и те, кто марафон поддержал, просто молодцы. Саша Кузьмин — forever!» - смеется жизнерадостная Ольга Лебедева из Смоленска. И с ее словами согласятся, пожалуй, все участники марафона «Псковжилстрой».

Анастасия Диденко

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