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Опубликовано расписание поезда Псков - Великие Луки до 15 ноября

Опубликовано расписание поезда Псков - Великие Луки до 15 ноября. Северо-Западная пригородная пассажирская компания по договоренности с администрацией Псковской области продлила курсирование пригородного поезда по маршрутам Псков – Великие Луки и Великие Луки – Псков до этой даты.

Поезд № 6724/6723 (по пятницам, субботам, воскресеньям) Псков – Великие Луки. Псков отправление в 17:30, Порхов 18:40 – 18:42, Дно 19:08 – 19:42, Дедовичи 20:10 – 20:12, Сущево 20:58 – 21:00, Локня 21:21 – 21:23, Новосокольники 22:10 – 22:15, Великие Луки прибытие в 22:45.

Поезд № 6721/6722 (по пятницам, субботам, воскресеньям) Великие Луки – Псков. Великие Луки отправление в 6:50, Новосокольники 7:27 – 7:32, Локня 8:24 – 8:26, Сущево 8:48 – 8:50, Дедовичи 9:47 – 9:49, Дно 10:15 – 10:25, Порхов 10:55 – 10:57, Псков прибытие в 11:52.

В компании обратили внимание, что в указанный период будут внесены изменения в расписание движения пригородных поездов на участках Дно – Новосокольники, Новосокольники – Великие Луки, Дно – Псков. Подробно с расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

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