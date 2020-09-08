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Политика

В Пскове проходит семинар антимонопольщиков СЗФО

Фото ПАИ

В Пскове во вторник, 8 сентября, проходит региональный семинар-совещание территориальных органов Северо-Западного федерального округа ФАС России, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В семинаре принимают участие сотрудники центрального аппарата ФАС России, руководители территориальных управлений Северо-Западного федерального округа ФАС России, представители судебных и правоохранительных органов.

Задача семинара - «сверить часы», выработать единую политику в области антимонопольного законодательства.

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