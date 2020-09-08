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Общество

Заседание Совета Общественной палаты Псковской области состоится 8 сентября

Сегодня, 8 сентября, в Пскове пройдет заседание Совета Общественной палаты региона, сообщили Псковскому агентству информации в общественной палате.

На встрече будут присутствовать председатель Анатолий Мультах, его заместитель Инна Андреянова, руководитель аппарата Общественной палаты Наталья Николаева, председатель комиссии по противодействию коррупции и работе с правоохранительными органами Валентин Костенко.

Члены Общественной палаты рассмотрят обращения граждан и организаций. На заседании примут решение о создании рабочей группы Общественной палаты Псковской области для мониторинга законности  действий подразделений судебных приставов при осуществлении полномочий.

В повестке заседания также значится вопрос о ходе ремонта Псковской областной универсальной научной библиотеки и Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени Каверина и другие актуальные темы.

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