Более 205 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
205 834 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 38,9 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 202 тысячи исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 1 035 789 человек, 850 049 – выздоровело, 17 993 – умерло. В Псковской области выявлено 4 859 случаев заражения коронавирусом, 3 568 человек выздоровело, 65 – умерло.