0
23:17
Вера Емельянова положительно оценила благоустройство сквера Победы в Сосновом Бору
22:55
Территорию у памятника Александру Невскому сделают украшением Псковской области
22:53
Искусство за стойкой: MOSCOW BAR SHOW, День первый
22:08
Здесь будет область-сад
21:59
4 859 жителей Псковской области заразились коронавирусом
20:46
Введение кругового движения на Инженерной – Индустриальной в Пскове перенесли на неопределённый срок
19:54
Суровые брянские партизаны
Еще новости
Общество

Более 205 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

205 834 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 38,9 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 202 тысячи исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 1 035 789 человек, 850 049 – выздоровело, 17 993 – умерло. В Псковской области выявлено 4 859 случаев заражения коронавирусом, 3 568 человек выздоровело, 65 – умерло.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
1 567 человек заболели коронавирусом в Пскове Ещё девять человек заразились коронавирусом в Великих Луках Более 205 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса Ещё 41 человек вылечился от коронавируса в Псковской области 4 859 жителей Псковской области заразились коронавирусом Сотрудник школы в Великих Луках заразился коронавирусом Итоги рейда: Великолучане ходят без масок в магазинах В школах Псковской области нет учеников, заболевших коронавирусом Около 2,5 тыс. человек с коронавирусом в России находятся в палатах интенсивной терапии В Великих Луках нет учителей с коронавирусом
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Вера Емельянова положительно оценила благоустройство сквера Победы в Сосновом Бору
08 сентября 2020
Вера Емельянова положительно оценила благоустройство сквера Победы в Сосновом Бору
Территорию у памятника Александру Невскому сделают украшением Псковской области
08 сентября 2020
Территорию у памятника Александру Невскому сделают украшением Псковской области
Здесь будет область-сад
08 сентября 2020
Здесь будет область-сад
4 859 жителей Псковской области заразились коронавирусом
08 сентября 2020
4 859 жителей Псковской области заразились коронавирусом
Введение кругового движения на Инженерной – Индустриальной в Пскове перенесли на неопределённый срок
08 сентября 2020
Введение кругового движения на Инженерной – Индустриальной в Пскове перенесли на неопределённый срок
Более миллиона рублей удалось собрать с помощью акции «Спасибо медикам» в Псковской области
08 сентября 2020
Более миллиона рублей удалось собрать с помощью акции «Спасибо медикам» в Псковской области
Храмы Пскова нанесут на звуковую карту
08 сентября 2020
Храмы Пскова нанесут на звуковую карту
ВИДЕО: Дополненная реальность, видеоигры, виртуальные экскурсии — в Пскове открылась библиотека будущего
08 сентября 2020
ВИДЕО: Дополненная реальность, видеоигры, виртуальные экскурсии — в Пскове открылась библиотека будущего

Идет загрузка...