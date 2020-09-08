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Общество

4 859 жителей Псковской области заразились коронавирусом

4 859 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. По состоянию на вечер 8 сентября коронавирус за последние сутки подтвердили у 27 человек.

Выздоровело 3 568 пациентов (за сутки – 41). Умерло 65 инфицированных человек. Всего специалисты провели 87 485 (за сутки – 642) тестов на коронавирус.

«За сутки добавилось +27 новых случаев, всего проведено 642 исследования. Количество выздоровевших +41. В активных очагах всё спокойно. Эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся стабильной. Берегите себя!» – написал губернатор.

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