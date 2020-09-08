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Политика

Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Заместитель председателя Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход граждан. Такую инициативу он озвучил на совещании по реализации социальных инициатив партии, сообщает РИА «Новости».

Дмитрий Медведев обратился к коллегам по партии и предложил им обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в России гарантированного дохода граждан.

Он пояснил, что имеет ввиду неприкосновенность той минимальной суммы, которую государство выплачивает человеку независимо от его рода деятельности, социального и экономического положения.

Дмитрий Медведев уточнил, что подобные модели уже есть в других странах.

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