Территорию у памятника Александру Невскому сделают украшением Псковской области

22:55, 08 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области территорию вокруг памятника Александру Невскому, который располагается на горе Соколиха в Псковском районе, планируют благоустроить так, чтобы она стала украшением региона. Об этом было объявлено 8 сентября во время рабочего совещания в областной администрации, на котором обсуждался вопрос комплексного благоустройства данной территории, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Вице-губернатор Василий Осипов напомнил, что около 30 лет назад уже был разработан проект благоустройства территории рядом с памятником. Он состоял из внутреннего и внешнего кругов пешеходных дорожек, связанных между собой. Реализован был только первый этап благоустройства. Василий Осипов предложил оттолкнуться от этого проекта в рамках создания современного концепта развития территории.

Руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская отметила, что среди архитекторов есть те, кто готов разработать дизайн-проект на безвозмездной основе. По её словам, следует точно указать границы благоустройства, потому что часть земель вокруг горы принадлежат местному сельхозпредприятию.

Вице-губернатор Нинель Салагаева отметила, что областная администрация проработает вопрос замены используемых для сельскохозяйственных целей земель в том случае, если этого потребует проект.

Василий Осипов подчеркнул, что в таком случае итоговый дизайн-проект необходимо привязать к ключевым точкам на местности и использовать необходимое количество пространства. Он также поручил Псковскому району проработать вопрос выделения средств для подготовки проектно-сметной документации, чтобы в 2021 году появилась возможность претендовать на федеральное финансирование в рамках нацпроектов.

«Необходимо сделать такой объект, чтобы он стал украшением Псковской области», – подчеркнул Василий Осипов.