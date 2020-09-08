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Экономика

Россияне перестают использовать банковские карты

Статистика Банка России за второй квартал 2020 года свидетельствуют о рекордном за последние несколько лет сокращении банковских карт, находящихся в использовании. Их количество снизилось на 4,5 миллиона единиц, об этом сообщает РИА Новости. 

Все опрошенные эксперты назвали несколько причин сокращения числа используемых россиянами карт. Во-первых, введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, вследствие чего банки ужесточили правила выдачи кредитных карт. Во-вторых, насыщение рынка картами: в среднем на одного трудоспособного россиянина приходится уже почти три карты, одна из которых обычно является основной и активно используется, а остальные получены «на всякий случай».

По словам аналитика финансовой группы БКС Егора Дахтлера, даже если не учитывать кризисные явления, появился общий тренд на снижение количества используемых карт. «Люди все чаще понимают, что иметь бесчисленное количество разных карт в бумажнике бессмысленно, да и невыгодно, поскольку может взиматься комиссия за обслуживание по каждой карте», – заявил аналитик .

При этом, несмотря на снижение активности по картам, во втором квартале кредитные организации выпустили еще 470 тысяч новых платежных карт.

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