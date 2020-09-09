Ротенберг попал в больницу в Великих Луках

10:33, 09 сентября 2020, ПАИ

Екатеринбургский режиссер Илья Ротенберг, работающий над постановкой спектакля в Великолукском драматическом театре, попал в больницу в Великих Луках. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, режиссер идет на поправку, сообщила Псковскому агентству информации исполняющая обязанности директора театра Регина Максименкова.

Илья Ротенберг находится в больнице в Псковской области неделю. «Был кризис, кризис миновал, сейчас все в порядке. Состояние его удовлетворительное, он идет на поправку», - рассказала Регина Максименкова.

Ранее драматург Ярослава Пулинович опубликовала в своем Facebook тревожный пост о том, что режиссеру стало плохо и его госпитализировали. «Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, врачи никаких прогнозов не дают», - написала Ярослава Пулинович. Театральное сообщество объявило сбор средств для помощи режиссеру: деньги могут понадобиться на транспортировку и дорогостоящие лекарства, необходимые после выписки.

Руководитель великолукского театра заверила, что Илья Ротенберг не остался без помощи коллег. «Мы справляемся, мы покупаем ему все, что нужно, мы общаемся и с ним, и с доктором, и с его мамой. Мы не оставляем его без внимания, и в Москву отвезем, чтобы было сопровождение», - отметила Регина Максименкова. По ее словам, сбор средств необходим, скорее, для последующего лечения, которое не сможет сама оплатить мама-пенсионерка.

В Великолукском драматическом театре в 2019 году Илья Ротенберг поставил спектакль «Гроза», который вошел в лонг-лист премии «Золотая маска».

В 2012 году режиссер окончил ГИТИС. Среди постановок Ильи Ротенберга, отмеченных наградами фестивалей: «Игроки» Гоголя в Лысьвенском театре драмы (приз «Лучший спектакль» на Фестивале малых городов России); «Фронтовичка» Батуриной в Рыбинском театре драмы (специальный приз «Надежда» на Фестивале малых городов России), «Как я стал…» Пулинович в Томском театре юного зрителя (приз «За лучшую режиссуру» на Фестивале «Коляда-plays»), Максим Горький «Васса» в Нижнегородском ТЮЗе (приз «За лучшую режиссуру» на фестивале «Премьеры сезона 2018-2019»). В 2014 году на сцене Театра Наций поставил спектакль «Жанна» по пьесе Ярославы Пулинович с Ингеборгой Дапкунайте в главной роли.