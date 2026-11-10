Михаил Ведерников поблагодарил полицейских за службу и сохранение порядка в регионе
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября.
Глава региона отметил, что сотрудники полиции достойно справляются с современными вызовами – от обеспечения безопасности дорожного движения до противодействия терроризму, экстремизму и коррупции.
«Преданность делу, самоотдача, оперативность помогают противостоять росту преступности, повышать эффективность раскрытия правонарушений и сохранять общественный порядок во всём регионе», – подчеркнул Михаил Ведерников.
Губернатор поблагодарил сотрудников за службу и пожелал им крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия.