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Политика

Лукашенко приедет на переговоры к Путину 14 сентября

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву состоится на следующей неделе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».

«В президентском окружении разговоры о следующей неделе. И все приметы конкретной подготовки», – отмечает Telegram-канал.

Позже в Telegram-канале RIA_Kremlinpool отметили, что Александр Лукашенко посетит Москву и встретится с Владимиром Путиным 14 сентября.

В Белоруссии, где 9 августа прошли выборы президента, уже месяц проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По данным ЦИК, победу с 80,1 % одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

22 августа Александр Лукашенко заявил, что Белоруссию «травят», чтобы использовать в качестве «трамплина» для нападения на Россию. Этого же мнения, по его словам, придерживается и его российский коллега Владимир Путин.

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